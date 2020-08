Inter, Zhang ai tifosi: “Siete qui a Colonia con lo spirito” (Di giovedì 20 agosto 2020) Attraverso il proprio canale Twitter ufficiale, il presidente dell’Inter Steven Zhang, rigorosamente in maglia nerazzurra, ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi, purtroppo assenti domani sera a Colonia per via delle disposizioni anti Covid-19, nella finale di Europa League contro il Siviglia: “So che tutti voi vorreste essere a Colonia in questo momento, ma fidatevi, siete già qui con noi con lo spirito”. Foto: Twitter Inter L'articolo Inter, Zhang ai tifosi: “Siete qui a Colonia con lo spirito” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

