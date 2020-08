Inter, Conte: “Siviglia avvantaggiato, ma noi daremo il massimo” (Di giovedì 20 agosto 2020) L'Inter vive la vigilia più importante della sua storia europea da dieci anni a questa parte. Gli uomini di Conte venerdì sera affronteranno il Siviglia per la finale di Europa League e i nerazzurri hanno l'occasione di riportare la Coppa in Italia dopo 20 anni.PARLA Contecaption id="attachment 979969" align="alignnone" width="300" Conte (Getty Images)/captionAlla vigilia del match Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di SkySport: "Il mio pensiero è sempre rivolto al club e ai calciatori. Vogliamo giocare al massimo queste partite. È il quarto anno che partecipo a competizioni europee, ho fatto ottavi e quarti di Champions e semifinale e finale di Europa League. Personalmente ci tengo ma in modo particolare per club, calciatori e tifosi. Sono 10 anni che ... Leggi su itasportpress

