Il focolaio su un peschereccio che stravolge la guerra al virus (Di giovedì 20 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Un esperimento condotto su un peschereccio dimostrerebbe che chi sviluppa anticorpi neutralizzanti non rischierebbe di riammalarsi Gli anticorpi neutralizzanti garantiscono davvero l'immunità contro una reinfenzione da Coronavirus? La risposta è sì. Lo conferma uno studio a firma di alcuni ricercatori della University of Washington e del Fred Hutchinson Cancer Research Center disponibile in versione prestampa sulla piattaforma medRxiv dal 19 agosto 2020 (qui il link diretto al documento). Gli scienziati Oltreoceano hanno appurato, mediante un esperimento condotto a bordo di un peschereccio, che un particolare aggregato di proteine globurali coinvolte nella risposta immunitaria all'infenzione SARS-CoV-2 nei pazienti positivi sono in grado di inibire il virus. Anzi, la ... Leggi su ilgiornale

