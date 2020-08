Calendario di Serie A 2020/21: scelta la data del sorteggio (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sorteggio del Calendario di Serie A 2020/2021 è stato fissato per martedì 1° settembre. La cerimonia andrà in scena non nella sede di Sky a Milano Rogoredo, bensì in via telematica attraverso il sito della Lega e i suoi canali ufficiali social, a causa soprattutto dell’emergenza Covid che non renderebbe fattibile ogni operazione nella maniera classica. Il campionato di Serie A prenderà il via il 19 settembre 2020 e si concluderà il 23 maggio 2021. Ai nastri di partenza due formazioni campane: il Napoli di Gennaro Gattuso e il Benevento di Filippo Inzaghi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

