‘Trono over’, Veronica Ursida sorprende: “La mia favola con Giovanni Longobardi è finita, ho fatto un grave errore” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un’estate piuttosto burrascosa per tante coppie, quella attuale. Numerose ship del pubblico televisivo stanno scoppiando lasciando increduli i loro fan: da Andrea Damante e Giulia De Lellis a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, così come tante altre relazioni sembrano giunte al capolinea dopo aver fatto sognare gli spettatori di Canale 5. E non sembrerebbe toccare sorte diversa a Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, che dopo gli alti e bassi vissuti durante il Trono Over di Uomini e Donne, si sono trovati a dover superare numerosi ostacoli anche nella quotidianità, lontano dai riflettori di Mediaset. Dopo un primo momento di crisi, i due si erano mostrati negli scorsi giorni affiatatissimi, ma alle ultime ore risale un messaggio pubblicato da ... Leggi su isaechia

MondoTV241 : Veronica Ursida e Giovanni Longobardi di Uomini e Donne insieme dopo la crisi. #veronicaursida #giovannilongobardi - marco_strepa : Più riguardo le puntate del trono over 2015 più vedo bene Barbara nei panni di Rachel Berry per il remake di Glee - italian version. - Djesybig : @trash_italiano La domenica su Mediaset Extra (55) trono over tutto il pomeriggio???? - AllegraTaddeo : RT @itsmwengo: Poche cose mi mancano come il trono over - KPerryFirstLove : RT @itsmwengo: Poche cose mi mancano come il trono over -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Trono over’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia