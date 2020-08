Le discoteche restano chiuse. Il Tar respinge il ricorso dei gestori (Di mercoledì 19 agosto 2020) I proprietari di locali notturni protestano: 'ora aumenterà l'abusivismo, il no è un incentivo per le feste nelle ville'. Mentre decine sono i casi positivi individuati negli aeroporti, dove vanno ... Leggi su tg.la7

Agenzia_Italia : Ricorso respinto dal Tar del Lazio. Le discoteche restano chiuse - repubblica : La decisione del Tar: le discoteche restano chiuse - LaStampa : Quasi mille focolai. I giovani che si ammalano. E un quarto di nuovi casi positivi che sfugge al tracciamento dei c… - _mrbyte : RT @CorradinoMineo: Il buon senso del diritto contro la follia degli interessi. Il Tar del Lazio dà ragione al governo: le discoteche resta… - Spartaco67_ : Il Tar del Lazio: le discoteche restano chiuse. E gli italiani nelle tende! -

Ultime Notizie dalla rete : discoteche restano

Il Tar dice no alla sospensione cautelare urgente dell’ordinanza con la quale il 16 agosto il Ministro della Salute, in tema di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemio ...I proprietari di locali notturni protestano: 'ora aumenterà l'abusivismo, il no è un incentivo per le feste nelle ville'. Mentre decine sono i casi positivi individuati negli aeroporti, dove vanno ava ...