La Covid-19 è un complotto per uccidervi con i vaccini? Ancora il medico NoVax e le assurdità sui tamponi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il 16 agosto 2020 il canale Youtube complottista Radio Greg pubblica un video dal titolo «State comprando il biglietto per un viaggio verso la morte» che inizia con l’immagine di quello che sembra essere la procedura del tampone diventato assai noto durante l’emergenza Covid-19. A seguire viene riportato il video di un volto noto a Open, il medico NoVax Roberto Petrella che aveva scambiato un messaggio diffuso sui social per verità scientifiche e che continua, nonostante tutto, ad attaccare un vaccino che Ancora non c’è. Un video pubblicato solo per ottenere visualizzazioni sulla base di un bacino di utenza che vuole credere a una certa narrativa, quella negazionista della Covid-19 e per far seguire altri canali e vendere gadget online. Come funziona ... Leggi su open.online

Da Berlino a Madrid le piazze si riempiono di negazionisti che gridano al complotto e abbassano la mascherina ... è uno sportivo e si è fatto più di un mese intubato. Io il Covid l’ho preso, so cosa ...

Lui che ha perso la madre di Covid, già a giungo scorso, con un lungo thread, l'artista ha fatto eco alle teorie del complotto che sostengono che il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, sia ...

