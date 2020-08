Il mega focolaio di Melbourne è partito da una famiglia di quattro persone (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le analisi hanno dimostrato che il 99% dei casi registrati nello stato di Victoria proviene da due alberghi Leggi su media.tio.ch

diVirgilioA : @La7tv Questa è proprio una crétina!! In queste ultime ore è scoppiato un Mega focolaio in Calabria causa di due didcoteche sul mare!! - salutamincasa : @FredPitalBass @JeSuisCialis Ieri 20. A carloforte c’è un mega focolaio :)) -

Ultime Notizie dalla rete : mega focolaio

Ticinonline

Finora i dati hanno dimostrato che ben 3'594 persone hanno contratto il virus attraverso il focolaio dell'hotel Rydges. Il secondo focolaio, più contenuto, riguarda lo Stamford Plaza (anche in questo ...in quanto potrebbe diventare a breve il nuovo mega-focolaio dell'Unione Europea. Il portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Mike Ryan, ha affermato che "mentre certamente in Europa ...