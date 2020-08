Google: più colori e dettagli sulle Mappe, si vede la natura (Di mercoledì 19 agosto 2020) La novità di Mountain View: "dettagli utili perché, a causa della pandemia, più persone scelgono di andare a piedi o usare mezzi di trasporto individuali" Leggi su repubblica

ilpost : Le sue mappe di Google Maps diventeranno «più colorate e accurate», ha detto Google. Come nell'immagine a destra, q… - _Facezia_ : Sono di #Gioele i resti trovati da un volontario in un area di 6kmq, adiacente all'area dove è stata ritrovata… - Agenzia_Ansa : Google: più colori e dettagli sulle Mappe, si vede la natura In città marciapiedi e strisce per chi va a piedi caus… - snowflowerss : @anvtipatica @dmtzdmr Con il gentile supporto di google traduttore??, non so se è scritto giusto...però si capisce p… - brokenstrvings : RT @brokenstrvings: ?? TOP 15 QUEEN SONGS ?? non fatelo floppare bc ci tengo e se votate fare un rt che così lo vede più gente ?????? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Google più Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it