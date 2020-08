Gioele, il team di ricerca parla di «sue tracce al 99 per cento: la maglietta del bimbo e resti ossei» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Squadre di ricerca, familiari, siciliani, turisti. Tutti si sono dati da fare e ancora si danno da fare ma sembra emergere una triste verità per il caso di Viviana e Gioele. La segnalazione di un volontario ha fatto scattare l’allarme e le ricerche, in queste ore, si sono concentrate in un punto distante 200 metri circa da dove Viviana Parisi ha lasciato l’auto dopo l’incidente. LEGGI ANCHE >>> Il certificato nell’auto di Viviana: «Paranoia dopo crollo mentale per crisi mistica» L'articolo Gioele, il team di ricerca parla di «sue tracce al 99 per cento: la maglietta del bimbo e resti ossei» proviene da Giornalettismo. Leggi su giornalettismo

IlContiAndrea : Complimenti al team di #chilavisto che il 18 agosto ha confezionato la puntata speciale dedicata al giallo di… - rep_palermo : Caronia, il team di ricerca 'Tracce di Gioele al 99 per cento: la maglietta del bimbo e resti ossei' [aggiornamento… - rep_palermo : Caronia, il team di ricerca 'Tracce di Gioele al 99 per cento': la maglietta del bimbo e resti ossei' [aggiornament… - Spiralwavemood : RT @IlContiAndrea: Complimenti al team di #chilavisto che il 18 agosto ha confezionato la puntata speciale dedicata al giallo di #Caronia,… - fedelealtrash : RT @IlContiAndrea: Complimenti al team di #chilavisto che il 18 agosto ha confezionato la puntata speciale dedicata al giallo di #Caronia,… -