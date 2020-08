Fa il tampone, non aspetta l’esito e va al pronto soccorso: positivo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la mattinata del 19 agosto è stato chiuso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco per due casi appurati di Covid-19. Uno dei soggetti in questione aveva già effettuato il tampone alll’ospedale Cotugno e senza aspettare i risultati si è recato anche al pronto soccorso del San Giovanni Bosco. I locali sono stati sottoposti a sanificazione prima di essere riaperti al pubblico. “Chi ha i sintomi di Covid deve stare molto attento a non muoversi di casa in attesa dei risultati dei tamponi. I comportamenti superficiali o anche scellerati possono mettere in pericolo l’incolumità di medici, infermieri e pazienti. Nessun presidio sanitario e in particolare di ... Leggi su anteprima24

