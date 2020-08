Enzo Iacchetti senza freni: “Inizialmente Ezio Greggio voleva annientarmi” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Striscia la notizia è lo storico programma satirico di Antonio Ricci. Il duo più longevo alla conduzione è quello composto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. La coppia è amatissima e con la loro ironia hanno fatto affEzionare il pubblico. Davanti le telecamere i due conduttori sembrano affiatati e complici dietro al bancone di Striscia. Ma il rapporto tra loro non è sempre stato così idilliaco come sembra. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno stupito tutti quando è emerso che il loro è un rapporto frutto di un patto: “Quando ci troviamo, è come avere un tacito accordo di ottima convivenza”, spiega Iacchetti in un’intervista ... Leggi su velvetgossip

