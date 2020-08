Discoteche, no alla riapertura. TAR respinge ricorso gestori (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Teleborsa) – No ala riapertura delle Discoteche. Lo ha deciso il TAR che ha respinto di fatto il ricorso presentato dai gestori, stabilendo che “deve prevalere l’interesse pubblico alla salute“. La decisione di chiudere i locali da ballo, dopo i contagi avvenuti fra i giovani, era stata presadomenica 16 agosto con un’ordinanza del Ministro della Salute, in tema di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il sindacato Silb-Fipe-Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo il giorno dopo aveva presentato un ricorso al TAR. La decisione del tribunale è stata depositata stamattina. Si tratta di una decisione cautelare monocratica, in attesa di quella collegiale ... Leggi su quifinanza

TgLa7 : ++ #Tar: no alla riapertura delle #discoteche, respinte le richieste dei gestori ++ - LaStampa : Il Tar del Lazio respinge il ricorso, no alla riapertura delle discoteche - PaolaTavernaM5S : Hanno iniziato con “mi scusi... posso togliere la mascherina?”, per passare a “io non ce l’ho e non me la metto” e… - Nicole54509736 : RT @laltrodiego: TAR: '#discoteche, non si balla' ??Gestori: “l’ordinanza sta incentivando l’abusivismo. Siamo in possesso di centinaia di… - lilith975 : RT @riktroiani: La Silb Filp risponde alla decisione del #Tar di bocciare il ricorso contro la chiusura delle #discoteche: 'Fino al 7 sette… -