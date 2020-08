Conte: "M5s e Pd insieme in Puglia e Marche" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Conte torna a parlare in una lunga intervista sul Fatto quotidiano e indica la strada a Pd e M5s: allearsi per le Regionali, a partire da Puglia e Marche“Trovo ragionevole che le forze politiche che sostengono il governo provino a dialogare anche a livello regionale - dice il premier al Fatto- In Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione” Per Conte la chiave dell’ipotetica alleanza in Puglia è la transizione energetica, ma invita Pd e M5s a sedersi ad un tavolo anche per intese altrove.Poi rassicura sulla scuola: “Il governo, la Protezione civile, i sindaci e i presidenti delle Province, gli uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici stanno profondendo il ... Leggi su huffingtonpost

