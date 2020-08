Barcellona, Mascherano: “Non è il momento di disturbare Messi” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Messi? Quello che so è quello che ho letto e sentito. Non è il momento di disturbarlo per scoprire cosa sta succedendo. Capisco che c’è una crisi sportiva, anche da quello che ho sentito dal presidente. Conoscendo il club, ogni volta che va in crisi, finisce per essere in ebollizione. Si chiedono risultati per mantenere uno stile e un modello. Questo è ciò che chiede oggi il tifoso del Barcellona”. Queste le parole ai microfoni di TNT Sport di Javier Mascherano, ex giocatore del Barcellona, sull’attuale situazione in casa Blaugrana, dove pesa l’eliminazione dalla Champions League con il pesante 8-2 subito dal Bayern Monaco. Leggi su sportface

Javier Mascherano, ex centrocampista argentino del Barcellona, si è concesso ai microfoni di Sport per parlare dei temi più caldi di mercato che tengono banco in casa blaugrana.

