Atp Kitzbuhel 2020: Jannik Sinner wild card nel tabellone principale (Di mercoledì 19 agosto 2020) Jannik Sinner ha ricevuto una wild card per il tabellone principale valevole per il torneo Atp 250 di Kitzbuhel (Austria, terra rossa) che si disputerà dall’8 settembre. Si tratta del primo torneo europeo sulla terra battuta che precederà gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, ma i tifosi di Sinner si augurano che Jannik non possa giocare Kitzbuhel perché ancora impegnato nella seconda settimana degli Us Open, vista la contemporaneità tra i due tornei. Un’altra wild card è andata al beniamino di casa Dennis Novak. Leggi su sportface

sportface2016 : #AtpKitzbuhel 2020: l'elenco dei partecipanti, con #Fognini e #Berrettini - Tennis_Ita : L'entry list dell'Atp di Kitzbuhel: ci sono Berrettini e Fognini -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Kitzbuhel ATP Kitzbuhel, ecco l’entry list: presenti Thiem, Zverev, Berrettini e Fognini Ubi Tennis Verso gli Us Open con Riccardo Piatti: “Nole e Thiem per la finale ma Sinner è migliorato tanto…”

vincitore delle ultime Next Gen Atp Finals, per la successiva partenza dei tornei europei sulla terra battuta: Kitzbuhel, Roma, Parigi. Lo ha visto partire venerdì da Milano, con il tecnico del ...

Tennis: i nuovi calendari ATP e WTA

Secondo il nuovo calendario ATP approvato dai vertici del tennis si riprenderà ... Si passerà poi ai tornei su terra rossa: il primo sarà il Generali Open a Kitzbuhel dall’8 al 13 settembre, poi dal ...

vincitore delle ultime Next Gen Atp Finals, per la successiva partenza dei tornei europei sulla terra battuta: Kitzbuhel, Roma, Parigi. Lo ha visto partire venerdì da Milano, con il tecnico del ...Secondo il nuovo calendario ATP approvato dai vertici del tennis si riprenderà ... Si passerà poi ai tornei su terra rossa: il primo sarà il Generali Open a Kitzbuhel dall’8 al 13 settembre, poi dal ...