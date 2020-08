Atletica – Davide Re a Stoccolma per la Diamond League, in gara anche Bogliolo e Randazzo (Di mercoledì 19 agosto 2020) C’è Davide Re (Fiamme Gialle) nella tappa svedese della Wanda Diamond League di Stoccolma, domenica pomeriggio, esordio stagionale oltre confine e seconda uscita sui 400 metri dopo il 45.31 di Savona. Per il recordman italiano si tratta del rientro in Diamond League dopo la sfortunata gara di Montecarlo dello scorso anno, viziata da una falsa partenza non rilevata da buona parte degli atleti e ripetizione dello start dopo pochi minuti, dove tuttavia Re ottenne il suo miglior piazzamento in un 400 del massimo circuito internazionale (quinto in 46.21), mentre il suo miglior crono in un 400 Diamond risale al Golden Gala 2018 (45.41). Cinque avversari per l’azzurro: lo sloveno Janezic e il britannico Yousif, con personali inferiori ... Leggi su sportfair

