Ultime Notizie Roma del 18-08-2020 ore 08:10 (Di martedì 18 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e martedì 18 agosto dopo la stretta decisa dal governo su balle Movie del Viminale scrive ai Prefetti per invitarli a organizzare i servizi sul territorio Alla luce di nuove prescrizioni Intanto i gestori ricorrono al TAR per chiedere l’immediata riapertura delle discoteche ieri i contagi in calo ma con un ridotto numero di tamponi aumentano recovery and Intensive Sesto caso di positività di ritorno a Fiumicino sul fronte scuola e so essere i presidi in vista della riapertura iniziata ieri la convention americana che giovedì informerà il tandem weiden Risp Casa Bianca Trump è il presidente sbagliato per il nostro paese afferma Michelle Obama appello di Sanders all’unità perché il Tycoon una minaccia alla ... Leggi su romadailynews

IN 10 ANNI RECORD ITALIANO DI CHIUSURE

L'Abruzzo infatti dopo la Sardegna ha il record assoluto di chiusure negli ultimi 10 anni, in termini di percentuale rispetto a quelle in attività. E non è servito ad invertire il trend i milardi ...

L'Abruzzo infatti dopo la Sardegna ha il record assoluto di chiusure negli ultimi 10 anni, in termini di percentuale rispetto a quelle in attività. E non è servito ad invertire il trend i milardi ...