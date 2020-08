Scafati: due guariti dal Covid-19, tre persone in isolamento (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRisultano guariti da oggi i due residenti a Scafati risultati positivi ad inizio ad agosto. Ad annunciarlo è il sindaco Cristoforo Salvati accompagnando l’informazione con la notizia che anche oggi non ci sono nuovi contagi nella città. Restano quindi in isolamento domiciliare tre casi. “Ringrazio l’assessore alla sanità dott Alessandro Arpaia per il lavoro che sta svolgendo in questi giorni con il dipartimento di prevenzione dell’Asl Salerno – ha aggiunto il primo cittadino – Sono convinto che facendo attenzione e rispettando le regole riusciremo ad evitare il propagandarsi del virus. Abbiamo dimostrato di essere una città forte e ligia e lo saremo ancora”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

guadavitt : @Torrenapoli1 Le due di Scafati NON sono mai state all'estero. - VoceDiStrada : Coronavirus Scafati, due nuovi casi positivi - RTAlive1 : VIDEO - Scafati: denunciati due imprenditori per rifiuti e scarti industriali nel Sarno - ilMedianoit : Napoli e Scafati, rifiuti e scarti industriali nel #fiumeSarno e poi in mare. Due imprenditori denunciati ????… -