Positiva la Borsa di New York (Di martedì 18 agosto 2020) (TeleBorsa) – Partenza al rialzo per la Borsa di Wall Street sostenuta dalle trimestrali di alcune società risultate migliori delle aspettative, in particolare Home Depot e Walmart. Sembrano così passare in secondo piano i timori per l’aumento dei contagi di coronavirus e per le rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Cina. Sul fronte macro sono giunti i dati sul mercato immobiliare, con i permessi edilizi e l’apertura dei nuovi cantieri, che hanno superato le attese degli analisti. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.852 punti, mentre, al contrario, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,27%, portandosi a 3.391 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,63%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,38%). Si ... Leggi su quifinanza

CorriereQ : Borsa: Europa conclude leggermente positiva, Londra +0,6% - ansa_economia : Borsa: Europa conclude leggermente positiva, Londra +0,6%. In minima crescita Parigi e Francoforte #ANSA - fisco24_info : Borsa: Europa conclude leggermente positiva, Londra +0,6%: In minima crescita Parigi e Francoforte - ansa_economia : Borsa: Wall Street apre positiva, Dj +0,14%, Nasdaq +0,62%. S 500 sale dello 0,30% #ANSA - fisco24_info : Borsa: Wall Street apre positiva, Dj +0,14%, Nasdaq +0,62%: S 500 sale dello 0,30% -