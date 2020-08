Parmigiana di zucca (Di martedì 18 agosto 2020) La è una ricetta veramente appetitosa e originale, utile quando volete preparare un piatto facile e veloce ma davvero sorprendente. Potete utilizzare questa ricetta sia come piatto unico, sia come contorno sia all’interno di un buffet. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 4-500 gr. di zucca (il peso si riferisce alla zucca già pulita)2 patate medie500 ml. di latte250 gr. di mozzarella di bufala80 gr. di parmigiano reggianoSale q.b.Pepe q.b.Noce moscata q.b.PangrattatoOlio evo q.b.Iniziamo la preparazione della sbucciando e lavando le patate, poi tagliatele a cubetti e fate bollire in acqua per circa 20 minuti. Quando la patata sarà tenera, scolate e mettete in un pentolino insieme a 500 ml di latte, aggiungete la noce moscata, il sale e il pepe. Intanto continuate la ... Leggi su termometropolitico

