“No blame culture” e sicurezza aerea (Di martedì 18 agosto 2020) A dare retta alle prime pagine dei giornali non si direbbe, ma viaggiare in aereo sta diventando sempre più sicuro. Come mostrano le statistiche IATA, il numero di incidenti in grado di distruggere un aereo (hull loss) sono in continua diminuzione: un successo dovuto a una moltitudine di fattori tra cui, a mio avviso, la “no blame culture” svolge un ruolo cruciale. Che cos’è la no blame culture? Applicata a questo campo è un approccio alla gestione della sicurezza (di qui in poi userò il più specifico termine inglese safety) in base al quale, in caso di un incidente, l’accento viene messo più sulle cause che sulle colpe. La logica del “chi sbaglia paga” non è in primo piano: ciò che conta è prevenire le situazioni di pericolo e, nel ... Leggi su huffingtonpost

UiltPiloti : RT @HuffPostItalia: “No blame culture” e sicurezza aerea - HuffPostItalia : “No blame culture” e sicurezza aerea - McEwanMorton : RT @Gord76: @Keir_Starmer No responsibility Blame ofqual #sackgavinwilliamson - CrawlAussie : @jess_marnich @SquigglyRick @SatPaper No l blame scomo - BenDoverTrum : @bobspa2sta @CNN No I blame Santa -

Ultime Notizie dalla rete : “No blame