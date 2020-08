Lettera a Daniela Vergara (Di martedì 18 agosto 2020) Gentile Daniela Vergara. Non capisco perché la Rai non vi dia un programma tutto vostro. In prima serata (Rai 1). Volevo confidarvi una cosa. Sono uno dei parlamentari che ha incassato i 600 euro (ho partita Iva). Mi rendo conto di aver sbagliato. Mi farò intervistare solo da voi in esclusiva. Vi di Leggi su ilfoglio

pam_evak90 : Mi sa che sta cosa di temptation island ‘non ce n’è di Coviddi, molti. Compresa Daniela Martani, l’hanno presa alla lettera. Siamo rovinati -

Ultime Notizie dalla rete : Lettera Daniela Lettera a Daniela Vergara Il Foglio Lettera a Daniela Vergara

Gentile Daniela Vergara. Non capisco perché la Rai non vi dia un programma tutto vostro. In prima serata (Rai 1). Volevo confidarvi una cosa. Sono uno dei parlamentari che ha incassato i 600 euro (ho ...

Caso Moro: 'no rapporti Br-Sisde', da Persichetti a Satta in 23 firmano documento anti-fake

È una presa di posizione pacata, piena di informazioni concrete, che fa appello alla logica e alla ricerca scientifica e scritta con lo stile di chi conosce una materia, il documento sul caso Moro fir ...

Gentile Daniela Vergara. Non capisco perché la Rai non vi dia un programma tutto vostro. In prima serata (Rai 1). Volevo confidarvi una cosa. Sono uno dei parlamentari che ha incassato i 600 euro (ho ...È una presa di posizione pacata, piena di informazioni concrete, che fa appello alla logica e alla ricerca scientifica e scritta con lo stile di chi conosce una materia, il documento sul caso Moro fir ...