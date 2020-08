Inter, Zhang esulta sui social: "Andiamo in finale!" (Di martedì 18 agosto 2020) ' A tutti i tifosi dell'Inter del mondo, Andiamo in finale tutti insieme... Andiamo! '. esulta così il presidente dell' Inter Steven Zhang , dopo la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk e l' approdo in ... Leggi su corrieredellosport

