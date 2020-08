Dieta contro gli acidi: i cibi che proteggono lo stomaco (Di martedì 18 agosto 2020) Il reflusso acido è una condizione che riguarda tantissime persone e che può comportare fastidi non indifferenti. Causato dall’indebolimento dello sfintere esofageo, il reflusso acido richiede una particolare attenzione all’alimentazione. I cibi che si mettono nel piatto influenzano infatti la quantità di acidi prodotta dallo stomaco. Per questo, soprattutto quando si soffre di GERD (forma grave e cronica di reflusso acido), può rivelarsi utile seguire una Dieta contro gli acidi. Quali sono i cibi da includere? Innanzitutto le verdure. Caratterizzate da un basso contenuto di grassi e zuccheri, contribuiscono tantissimo a ridurre l’acidità di stomaco. Entrando nel vivo delle opzioni ... Leggi su dilei

Per questo, soprattutto quando si soffre di GERD (forma grave e cronica di reflusso acido), può rivelarsi utile seguire una dieta contro gli acidi. Quali sono i cibi da includere? Innanzitutto le ...Aria nella pancia, per molte donne non è solo un problema estetico ma anche e sopratutto una patologia fastidiosa che causa dolore localizzato nell’addome, senso di pesantezza e difficoltà respiratori ...