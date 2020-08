David Silva, parla il papà: “Mio figlio non aveva accordi con la Lazio. Perchè giudicano l’uomo?” (Di martedì 18 agosto 2020) Era diventato un vero e proprio tormentone di mercato quello legato a David Silva. Settimane di corteggiamenti, magari anche qualche sogno. Poi, quando sembrava tutto ad un passo, il colpo di scena: il fantasista firma a sorpresa per la Real Sociedad e beffa la Lazio, club con il quale i contatti erano diventati fitti.LE PAROLE DI FERNANDO JIMENEZcaption id="attachment 561725" align="alignnone" width="600" David Silva (Getty Images)/captionIn mattinata la Lazio, tramite Igli Tare aveva risposto piccata dopo la clamorosa scelta dello spagnolo di rientrare in Liga. "Rispetto per il giocatore, non per l'uomo" - ha tuonato il Ds biancoceleste in mattinata. E non si è fatta attendere la risposta di Fernando Jimenez, papà di David ... Leggi su itasportpress

