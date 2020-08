Coronavirus, record di contagi a Malta: chiusi bar e locali notturni (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – Impennata di contagi da Coronavirus a Malta con il Governo che – dopo i 135 infetti emersi tra sabato e domenica e altri 69 positivi registrati nelle ultime 24 ore – è corso ai ripari varando una serie di provvedimenti per limitare la diffusione del virus: chiusura di bar e locali notturni, obbligo di mascherina in tutti i luoghi pubblici al chiuso, stop ai party in barca, ricevimenti di nozze ammessi solo se i partecipanti sono seduti e mantengono il distanziamento, limitato a 15 il numero di persone che possono fare gruppo. Prosegue, intanto, la polemica tra il MAM, il sindacato dei medici e il Primo ministro Robert Abela che domenica scorsa ha affermato che, per limitare la diffusione del virus, la cosa più importante sono autodisciplina e mantenimento ... Leggi su quifinanza

Tokyo, 18 ago 09:41 - (Agenzia Nova) - Per la prima volta da cinque giorni il numero dei nuovi casi di coronavirus in Giappone è sceso ... Il totale dei contagi nella città ha superato 18 mila, con un ...

