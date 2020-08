Barcellona, intervento riuscito per Ter Stegen: sarà out per due mesi (Di martedì 18 agosto 2020) Il Barcellona ha comunicato che l’intervento al tendine rotuleo del ginocchio di Ter Stegen è perfettamente riuscito Il Barcellona ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali che l’intervento al tendine rotuleo a cui il portiere Ter Stegen si è sottoposto nella giornata odierna è perfettamente riuscito. L’estremo difensore dovrà stare fuori per circa due mesi e mezzo. In questo arco temporale giocherà al suo posto Neto, il secondo portiere blaugrana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

