Uccide la moglie simulando un suicidio, arrestato 63enne nel Napoletano (Di lunedì 17 agosto 2020) NAPOLI – Aveva inscenato il suicidio della moglie informando carabinieri e 118 che la stessa si fosse impiccata nel salotto della loro abitazione con un cordino delle tende. Dopo oltre un mese di indagini, condotte dai militari della compagnia dei carabinieri di Giugliano, l’uomo e’ ora accusato di aver ucciso la donna e da stamattina e’ in carcere a seguito dell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare carcere emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord. Leggi su dire

