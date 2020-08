Scuola, sindrome da foglio bianco (Di lunedì 17 agosto 2020) Dal 14 settembre riprenderanno le lezioni, oggi la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, lo ha garantito ancora una volta. Ma quando mancano ventisette giorni, il ritorno a Scuola di alunni, studenti, insegnanti e personale scolastico - questione nevralgica della fase 3 post lockdown e della ripartenza del Paese - è tutt’altro che pianificato. I contagi aumentano, dal Ministero della Salute ieri è arrivata la nuova stretta con la chiusura delle discoteche e l’obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 del mattino anche all’aperto soprattutto nei luoghi della movida estiva e, guardando all’autunno col pensiero alla annunciata seconda ondata, nel Paese comincia a serpeggiare il timore di un ritorno al passato. “Le scuole non vanno solo riaperte, dobbiamo fare in modo che poi non richiudano”, ha scritto ... Leggi su huffingtonpost

Dal 14 settembre riprenderanno le lezioni, oggi la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, lo ha garantito ancora una volta. Ma quando mancano ventisette giorni, il ritorno a scuola di alunni, stude ...

