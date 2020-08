Roma. Scippa cellulare a una bambina, arrestato 37enne (Di lunedì 17 agosto 2020) Anche quest’anno, in occasione del ponte di Ferragosto, i servizi di controllo dei Carabinieri nella Capitale e Provincia, sulla base delle disposizioni impartite dal Comando Provinciale di Roma sono stati intensificati per prevenire e contrastare i reati tipici di questo periodo. Proprio nel corso di uno di questi servizi preventivi, i Carabinieri della Stazione di Roma Casalbertone hanno sventato una rapina a Casal Bruciato, sulla via Tiburtina, ai danni di una minore. Il rapinatore, un 37enne Romano, con precedenti, aveva, poco prima, afferrato e bloccato per una spalla una bambina dodicenne, strappandole dalle mani il cellulare, per poi darsi alla fuga. I Carabinieri, in transito in quel momento, attirati dalle urla della minore, sono riusciti a bloccare ... Leggi su romadailynews

