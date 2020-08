Papà Di Battista scatena tutta la sua rabbia sul M5s: «Traditori del c***, badogliani, via da me» (Di lunedì 17 agosto 2020) Il figlio Alessandro è ammutolito, allora parla il papà. A muso duro contro la sceneggiata del M5S, le votazioni farsa sulla piattaforma Rousseau e la fine degli accordi base e fondativi di un movimento ormai finito. “Non è più casa mia”. Vittorio Di Battista, storico attivista del M5s, papà di Alessandro esprime su Facebook tutta la sua rabbia dopo avere visto l’inverosimile venerdì scorso: la sua valutazione è senza appello: la votazione sulla piattaforma Rousseau, con il superamento di due norme-chiave come il limite di due mandati e il divieto di fare alleanze elettorali, decretano la morte di quella che credeva “casa sua”. Vittorio Di Battista al M5S: “Siete dei venduti” Lo stile di Vittorio Di ... Leggi su secoloditalia

NacLucacrispino : RT @tempoweb: Tradimento #M5S Il colpo di grazia del papà di Di Battista Un trattato di insulti per #Grillo e #DiMaio - BeccaroEnrico : RT @GAngrilli: Tradimento M5S, il papà di Di Battista: “Sono dei testa piatta e cu** in alto. Di loro non parlerà neppure la storia”: https… - NacLucacrispino : RT @Libero_official: Alessandro #DiBattista in silenzio, parla papà Vittorio: 'Cag***o, venduti, traditori, badogliani'. Rabbia contro #DiM… - BountyK27602455 : RT @mariobortoluss1: Tradimento M5S, il papà di Di Battista: “Sono dei testa piatta e cu** in alto. Di loro non parlerà neppure la storia”… - Claudio12792908 : RT @mariobortoluss1: Tradimento M5S, il papà di Di Battista: “Sono dei testa piatta e cu** in alto. Di loro non parlerà neppure la storia”… -

Ultime Notizie dalla rete : Papà Battista Di Maio, la strategia con il sostegno di Grillo: «Ci ho messo la faccia» Corriere della Sera