Non uccide ma uccide: il nuovo problema in casa Valorant (Di lunedì 17 agosto 2020) Valorant è riuscito a imporsi in breve tempo per quello che riguarda lo scenario degli FPS inerenti l’universo degli Esports, grazie anche all’ingegno della nota casa produttrice Riot Games, che è riuscita a dargli il suo splendore, sebbene il lavoro sia stato lungo e non sempre facile. Ma anche i migliori possono sbagliare e questa patch, la 1.05, dimostra proprio questo, perché è sorto un problema alquanto…bizzarro Dopo aver nerfato (depotenziato) la bella Raze, il team di Valorant e aver messo la modalità Deathmatch dieci contro dieci, ora è stata messa la nuova descrizione per determinate abilità, tra queste possiamo trovare quella chiamata “Non uccide il nemico”. Peccato che questa abilità, ... Leggi su esports247

Ralfmacher : RT @enzobianchi7: Ricorda l’indifferenza uccide! Perciò avvicinati a chi è nel bisogno rialza chi è caduto e carezza il volto di chi piange… - GabrieMariste : RT @Cambiacasacca: Dopo 5 mesi, mi pare che possiamo trarre alcuni dati certi sul covid: - negli uffici della p.a. uccide, fuori no; - si d… - uncleofthunder : annabeth che è nella squadra avversari a quasi uccide percy anche se una delle regole è vietato ferire ma cosa sto… - SilviaTrippini : RT @enzobianchi7: Ricorda l’indifferenza uccide! Perciò avvicinati a chi è nel bisogno rialza chi è caduto e carezza il volto di chi piange… - esports247_it : Non uccide ma uccide: il nuovo problema in casa Valorant -