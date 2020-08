Napoli, nuova proposta per Under: un difensore più conguaglio (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’addio di Callejon, il Napoli sta cercando un nuovo esterno d’attacco. Tra i nomi più in voga in chiave azzurra c’è quello di Cengiz Under, classe 1997 di proprietà della Roma. Secondo quanto scritto in giornata da La Gazzetta dello Sport, i partenopei avrebbero proposto alla Roma lo scambio con Maksimovic, sulla lista cessioni di Giuntoli, più conguaglio economico. Ecco quanto si legge sulla Rosea: “A Gattuso piace Cengiz Under, 23 anni, che la Roma è disposta a cedere, ma l’intoppo sta nella valutazione: 30 milioni a fronte di un’offerta di 20 poi elevata a 25 mediante alcuni bonus. La discussione ha avuto una piccola frenata, adesso però potrebbe decollare in caso di scambio tra il turco e ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nuova Calciomercato, ancora Arsenal: nuova beffa per il Napoli CalcioMercato.it Nuovi contagi in calo (479), ma meno tamponi

In calo oggi i nuovi contagiati dal Covid: sono 479, 150 in meno di ieri. Ma sono significativamente diminuiti anche i tamponi fatti: 36.807, quasi 17mila in meno di ieri. Quattro le vittime, dato ana ...

Criscitiello: "Napoli deve fare 7 cessioni e 5 acquisti ma è tutto fermo!"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla dell'attuale situazione del nostro campionato: "Siamo al 17 agosto e tra qualche giorno iniziano i ritiri. Un mese e inizia il campi ...

