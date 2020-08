Meghan Markle in California riappare in pubblico: "È bello essere a casa" (Di lunedì 17 agosto 2020) Per Meghan Markle , la duchessa di Sussex che ormai da 10 mesi ha lasciato il Regno Unito ed È tornata in Usa, « È bello essere a casa » e comunque È arrivato il momento di parlare di più: lo ha... Leggi su feedpress.me

Per Meghan Markle, la duchessa di Sussex che ormai da 10 mesi ha lasciato il Regno Unito ed è tornata in Usa, «è bello essere a casa» e comunque è arrivato il momento di parlare di più: lo ha detto le ...

Meghan Markle: “Su me e Harry un’attenzione mediatica tossica”

Meghan Markle è tornata a scagliarsi pubblicamente contro i giornalisti e i paparazzi che avrebbero invaso la sua sfera privata.

