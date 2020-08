Matteo Salvini su Pirlo: “Resta un grande, ma a me interessa che perda due partite” (Di lunedì 17 agosto 2020) Intervistato da Radio Bianconera direttamente da Forte dei Marmi, Matteo Salvini ha espresso il suo punto di vista su Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Le parole del noto politico italiano di fede milanista: “A me basta che il Milan batta la Juve sia all’andata che al ritorno. Poi per il resto Pirlo era e resta un grande, ma a me interessa che perda due partite. Scelta azzardata? Avranno fatto le loro valutazioni, loro sanno meglio di me il mestiere”. Leggi su sportface

fanpage : Ancora una volta Matteo Salvini rilancia sui social una notizia falsa. - LegaSalvini : ++ IL VIRUS VIENE DALL'ESTERO E LUI SE LA PRENDE CON GLI ITALIANI. SALVINI SMASCHERA LE FOLLIE DI CONTE ++ - LegaSalvini : Questa sera Susanna Ceccardi e Matteo Salvini vi aspettano alle 18.00 alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Luc… - Tarquo73 : RT @fanpage: Ancora una volta Matteo Salvini rilancia sui social una notizia falsa. - Fabio_V79 : RT @fanpage: Ancora una volta Matteo Salvini rilancia sui social una notizia falsa. -