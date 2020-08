Inter Shakhtar, la notte della Lu-La: la coppia gol d’Europa (Di lunedì 17 agosto 2020) Contro lo Shakhtar Donetsk, l’Inter si affiderà ancora una volta alla coppia d’attacco Lukaku-Lautaro Lukaku e Lautaro Martinez, la Lu-La. Ci saranno sempre e ancora loro due a guidare l’attacco dell’Inter nella semifinale di Europa League di questa sera contro lo Shakhtar Donetsk. Il belga e l’argentino sono la coppia gol d’Europa e Conte, vista anche l’assenza di Sanchez, si affiderà a loro due. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra Champions League ed Europa League, Lukaku e Lautaro vanno a segno da 9 partite consecutive. Solo lo scorso settembre contro lo Slavia Praga sono rimasti a secco. La Lu-La, insomma, è diventata una tassa da pagare per tutti. Leggi ... Leggi su calcionews24

