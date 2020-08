Inter-Shakhtar, Conte: “I media enfatizzano tutto, dico spesso quello che penso” (Di lunedì 17 agosto 2020) Intervenuto nel postpartita di Inter-Shakhtar, il tecnicno dell’Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria dei suoi: “Loro sono una squadra forte, siamo stati bravi a rendere meno forte una squadra forte. Sono Contento e soddisfatto perché i miei ragazzi hanno dato una grande prova. Lo sfogo di tempo fa era istintivo, capita che dico quello che penso ma senza offendere nessuno, i media enfatizzano tutto”. Foto: Twitter Inter L'articolo Inter-Shakhtar, Conte: “I media enfatizzano tutto, ... Leggi su alfredopedulla

