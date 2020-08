Incendio di Aprilia, vigili del fuoco esposti ai veleni (Di lunedì 17 agosto 2020) “Finalmente i vigili del fuoco sono riusciti ad avere ragione sull'Incendio scoppiato il 9 agosto all'impianto LOAS di Aprilia. Ma è stato un intervento che ci ha impegnati al massimo delle forze disponibili e con il ricorso anche a mezzi di supporto fatti arrivare da altre province e regioni”. Lo rende noto Giuseppe Murolo, sindacalista dei vigili del fuoco del Conapo a Latina. “E' stato un intervento massacrante nel quale i vigili del fuoco hanno fatto quanto possibile anche per mitigare al massimo l'inquinamento ambientale della zona dovuto alla combustione dell'ampia varietà dei materiali stoccati, ma – spiega Murolo - contemporaneamente è innegabile che i nostri pompieri ... Leggi su iltempo

