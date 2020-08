Discoteche chiuse, Maglie attacca il governo: “Prove volgari di dittatura?” (Di lunedì 17 agosto 2020) Discoteche chiuse e polemiche sempre aperte. Fa molto discutere la decisione di ieri del governo di chiudere le Discoteche e le attività di ballo. La scelta è arrivata dopo l’aumento dei positivi delle ultime settimane, soprattutto nelle località di villeggiatura. La preoccupazione è forte. Si vuole evitare a tutti i costi il rischio di un nuovo lockdown, che sarebbe deleterio per il Paese. Secondo la giornalista Maria Giovanni Maglie questa misura è molto grave: rappresenta un duro colpo alla democrazia. Discoteche chiuse Fa discutere la scelta del governo di chiudere le Discoteche. Una decisione non facile ma necessaria dopo l’aumento dei positivi nelle ultime settimane e ... Leggi su newspad

matteosalvinimi : Paolo Becchi: 'Discoteche chiuse? Prossimo passo ad inizio settembre con il divieto di fare campagna elettorale nel… - Pinucciosono : Chiuse #discoteche il 16 agosto. Prossima mossa evitare il cenone di capodanno il 2 gennaio - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - feeljnglost : RT @artvsticstyles: imagine scrivere “godere nel vedere gli altri soffrire” per delle discoteche chiuse quando migliaia di persone hanno pe… - thirdharmon : RT @zakaflocka: Le discoteche andavano chiuse già solo per come ballate -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche chiuse Discoteche chiuse, il gestore: «Fermano soltanto noi ma nei bar vedo le folle» Il Messaggero Locatelli: 'Messaggi sbagliati ai giovani da parte della comunità scientifica, riapertura scuole fuori discussione'

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (foto Ansa), ha parlato a Il Corriere della Sera dei rischi in Italia legati alla risalita dei co ...

Coronavirus, la decisione del governo: chiuse le discoteche in tutta Italia

Il governo ha deciso di sospendere le attività di tutte le discoteche, delle sale da ballo e dei “locali assimiliari” a partire da domani, in tutta Italia. Le decisione, presa nel pomeriggio di oggi, ...

