Discoteche chiuse, lo sfogo di Linus: “Perché le avete fatte aprire, eravate ubriachi?” (Di lunedì 17 agosto 2020) Covid-19, Discoteche chiuse: lo sfogo di Linus su Instagram Linus, dj e direttore di RadioDeejay, ha commentato la nuova decisione del governo di tenere chiuse le Discoteche italiane (almeno fino al 7 settembre) per contenere i contagi di Coronavirus. “E così, da oggi, quando peraltro non conta quasi più niente, le Discoteche torneranno a restare chiuse”, ha scritto Pasquale Di Molfetta. “Ho dovuto mordermi la lingua in queste settimane per evitare di infilarmi in polemiche di cui proprio faccio volentieri a meno, ma adesso che è stata presa la decisione posso chiedermi…ma quale imbecille di politico, governatore, sindaco o questore poteva pensare che si potessero aprire e ... Leggi su tpi

