Diffidati Inter-Shakhtar Donetsk: ci sono nerazzurri a rischio squalifica per l’eventuale finale? (Di lunedì 17 agosto 2020) Alle 21:00 di lunedì 17 agosto Inter e Shakhtar Donetsk scenderanno in campo in occasione della semifinale di Europa League 2019/2020. Dopo la vittoria del Siviglia sul Manchester United in rimonta per 2-1, è tempo di definire il quadro completo della finale della competizione continentale. La squadra di Conte va a caccia del successo contro gli ucraini e per il tecnico nerazzurro c’è il sollievo di non dover ragionare in termini di diffide. Con le ammonizioni azzerate dai quarti di finale in poi, infatti, Inter e Shakhtar Donetsk scenderanno in campo senza calciatori a rischio squalifica. Un pensiero in meno, in vista della battaglia dei novanta (e forse oltre) minuti. Leggi su sportface

internewsit : Europa League, semifinali: niente calciatori diffidati o squalificati - - internewsit : Inter-Bayer Leverkusen, squalificati partita di Europa League. No diffidati - - sportface2016 : #InterLeverkusen: i diffidati e il regolamento #EuropaLeague - GiovanniCarli8 : RT @Davide_m9: Skriniar non presente nè in campo nè in panchina, diffidati presi dal campionato (allego foto dei diffidati di Atalanta-Inte… - MosesDodicesimo : @Davide_m9 @_enz29 @SebVernazza Ma poi cosa c’entrano i diffidati Di inter Atalanta con l’Europa league ? -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Inter Europa League, semifinali: niente calciatori diffidati o squalificati Inter-News.it Europa League, Inter-Bayer Leverkusen 2-1

Un'Inter imperfetta ma tostissima piega 2-1 il Bayer Leverkusen e si merita la semifinale (in Coppa non ci arrivava dall'anno del Triplete) di Europa League di lunedì prossimo, sempre a Dusseldorf. L' ...

Cricket: parolacce in campo, l’arbitro punisce e multa suo figlio in un test internazionale

Il cricket è uno sport per gentiluomini, e i gentiluomini non possono essere volgari. Stuart Broad, quick della Nazionale inglese, sabato mattina - giornata conclusiva della partita iniziata mercoledì ...

Un'Inter imperfetta ma tostissima piega 2-1 il Bayer Leverkusen e si merita la semifinale (in Coppa non ci arrivava dall'anno del Triplete) di Europa League di lunedì prossimo, sempre a Dusseldorf. L' ...Il cricket è uno sport per gentiluomini, e i gentiluomini non possono essere volgari. Stuart Broad, quick della Nazionale inglese, sabato mattina - giornata conclusiva della partita iniziata mercoledì ...