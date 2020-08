Calciomercato Lazio – Il Valencia vuole due calciatori nel mirino dei biancocelesti (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Calciomercato relativo alla Lazio è da diversi giorni entrato nel vivo anche se non vi sono particolari sviluppi sulle pur diverse trattative avviate e sviluppate in maniera più o meno approfondita: in particolare l’intenzione è quella di rinforzare la squadra dal centrocampo in avanti, settore che richiede con più urgenza nuovi acquisti, per poi procedere via via nelle altre zone di campo. La situazione David Silva Le rapide smentite degli interessamenti da parte di Napoli e Juventus sull’oramai svincolato David Silva, non sembrano aver accellerato la trattativa che vede la Lazio non essere in grado di chiudere una trattativa che sembrava entrata nelle fasi finali: dopo aver formalmente convinto il calciatore spagnolo sia dal punto di vista del progetto che quello economico (per lui ... Leggi su giornal

DiMarzio : Il #Valencia ha fretta di chiudere l'affare La #Lazio è chiamata a rifarsi sotto per #Mayoral - DiMarzio : #Lazio scatenata. Idea #SergioRico per la porta. Poi aspetta #DavidSilva e #Muriqi - DiMarzio : #Calciomercato | Piace alla #Lazio, ma #Paulinho si avvicina al #Wolverhampton ?? - Daniele82529070 : David Silva Lazio, si decide tutto oggi: affare a rischio ma i biancocelesti sono fiduciosi - MauroVari : @yeswecanon1 Trattative a parole?L'offerta per Silva è ricca e reale,che significa a parole?Se lui ci ripensa per a… -