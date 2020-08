Sbatti il mostro in prima pagina, come ti creo la “ragazza coviddi” sul canale youtube del TG1 con un titolo inutilmente accusatorio (Di domenica 16 agosto 2020) Forse vi ricorderete di un nostro editoriale, male accolto da di chi aveva evidentemente bisogno di fomentare un senso di superiorità basato sul diventare un mostro peggiore dei mostri che avrebbe voluto combattere. Ma in questo caso, il mostro non c’è, e la “ragazza Coviddi” potrebbe ben essere un capro espiatorio dei fallimenti collettivi di una società ormai del tutto polarizzata. Un mondo dove non esistono peccati cui rimediare e problemi da affrontare, ma peccatori da lapidare e colpevoli da mutare in capri espiatori per i peccati di tutti. Ed ora siamo alla scena 33 secondi: bastano 33 secondi. Un servizio tagliato dove, a seguito di 28 secondi di rimprovero ai giovani colpevoli, i giovani della Movida, i giovani causa del COVID, vengono intervistati dei giovani che citano il tormentone del mese non ce ne ... Leggi su bufale

Sbatti il mostro in prima pagina, come ti creo la "ragazza coviddi" sul canale youtube del TG1 con un titolo inutilmente accusatorio

F1, Gran Bretagna, Libere 2: Stroll stupisce, Albon sbatte

Le Mercedes si nascondono nella seconda sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna con Bottas terzo e Hamilton quinto. Le frecce svettano nel long run, mentre la sessione è comandata dal sorpren ...

