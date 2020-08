Pamela Barretta non vuole più tornare a Uomini e Donne e svela: “Che delusione” (FOTO) (Di domenica 16 agosto 2020) Pamela Barretta ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato di quanto vissuto all’interno del programma e della sua vita sentimentale. Purtroppo la donna non è mai riuscita a coronare il suo sogno d’amore, ricevendo parecchie delusioni. L’ultima è proprio legata alla fine della relazione con Enzo Capo. Tra i due le cose sono giunte al capolinea in modo anche parecchio aspro. Questa, dunque, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ed ha fatto giungere la dama ad una decisione. Lo sfogo di Pamela su Uomini e Donne Tra i volti più discussi di Uomini e Donne c’è, sicuramente, Pamela Barretta. La donna ha ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Uomini e donne Pamela Barretta rompe il silenzio su Enzo Capo: “mi ha fatto le corna” (FOTO) - #Uomini #donne… - zazoomblog : ‘Trono over’ Enzo Capo avvistato a cena con una nuova ragazza la frecciatina di Pamela Barretta: “Mi davano della p… - pensieronews : Uomini e donne: Pamela Barretta dichiara: Enzo ha tradito anche me. -