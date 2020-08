La rabbia degli agenti di polizia: «I migranti ci prendono a sassate e noi dobbiamo stare zitti» (Di domenica 16 agosto 2020) La situazione all’ex Caserma Serena di Treviso è incandescente. Prosegue il duro sfogo degli agenti di polizia. Presi a botte e a sassate dai migranti, insultati e irrisi continuamente. Sono allo stremo. E avviliti, esasperati. Dopo settimane di continue ronde, insulti, minacce, botte e sassaiole, i poliziotti in servizio nel centro migranti si ribellano: la situazione è ormai fuori controllo nella città veneta, dove i migranti ospitati da settimane tempestano gli agenti. Il Sap, sindacato autonomo di polizia, che ha già levato la sua voce, torna di nuovo a ventilare una possibile clamorosa protesta “incisiva”. Perché così non può andare ... Leggi su secoloditalia

