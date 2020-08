Inter-Shakhtar, Handanovic: “Sono superiori a Getafe e Leverkusen” (Di domenica 16 agosto 2020) “Siamo in semifinale, il livello è cresciuto e lo Shakhtar è superiore a Getafe e Leverkusen. Siamo adesso un anno insieme e la squadra cresce giocando. Vincendo si trova più equilibrio e l’atmosfera sale. L’emozione è sempre la stessa, non vedo l’ora di giocare domani”. Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar, semifinale di Europa League. Leggi su sportface

Conte in conferenza alla vigilia della semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar: "Non ci sentiamo i salvatori della patria". L'Inter pensa in grande. Lunedì a Dusseldorf i nerazzurri sfidano i ...Carico per la sfida di domani tra Inter e Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League, Antonio Conte ha rilasciato alcune parole: “Partita sicuramente difficile contro ottimo avversario, ha ottimi g ...