Hateboore, parole d’addio: “Il mio ciclo all’Atalanta é chiuso, voglio un altro club” (Di domenica 16 agosto 2020) Nonostante la fantastica cavalcata con l’Atalanta, giunta ad un passo dalla storica semifinale di Champions League, l’esterno nerazzurro, Hans Hateboore, ha voglio di cambiare aria chiedendo apertamente la cessione. Intervistato da Voetbal Intermational, non ha usato mezzi termini: “Penso che quanto ottenuto dalla squadra in questa stagione sia il massimo possibile. Negli ultimi anni i risultati sono saliti alle stelle e abbiamo raggiunto il punto più alto in assoluto. Non penso si possa fare molto meglio” Atalanta-Psg 2-1: finisce la favola della Dea in Champions. Acquistato dall’Atalanta nel 2017 per 300.000 euro, è finito nelle mire del Valencia che ha cercato con insistenza di portarlo in Spagna:” Ero in squadra da appena un anno e mezzo, ora da tre stagioni e mezzo contribuisco al successo ... Leggi su sport.periodicodaily

