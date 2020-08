Coronavirus, quasi 300mila casi in 24 ore: è il numero più alto di sempre (Di domenica 16 agosto 2020) Sono 294mila i nuovi casi di Coronavirus nel mondo nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più elevato mai registrato dall’inizio della pandemia, dice l’Organizzazione mondiale della sanità secondo quanto riportato dalla Bbc. Oltre 21 milioni di persone sono state contagiate dal Covid-19 e più di 771mila hanno perso la vita da quando è cominciata l’emergenza, secondo gli ultimi dati aggiornati come sempre dalla Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti restano il Paese con più vittime di Covid-19 al mondo: 170mila persone. Seguono Brasile, Messico e India. In copertina EPA/SEDAT SUNA Istanbul, Turchia, 15 agosto 2020. Leggi anche: Coronavirus in Lombardia: diminuiscono i casi (oggi +61, ieri +94) ma con meno tamponi. Stabili le terapie ... Leggi su open.online

rtl1025 : ?? Il #governo spagnolo ha deciso la chiusura delle #discoteche ed altre misure restrittive, anche per gli orari dei… - fattoquotidiano : IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille co… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Spagna impennata di contagi: quasi 3mila in 24 ore #coronavirus - DriverMattia198 : RT @LaCavandoli: Oggi è urgente chiudere le #discoteche mentre 15 mila migranti (quasi la metà tunisini) sono sbarcati e girano il #belPaes… - ccuppi : RT @ultimenotizie: Il #Giappone segnala oltre 1.000 nuovi casi di coronavirus per il terzo giorno consecutivo. Lo riporta la Cnn citando i… -