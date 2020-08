Sampdoria in Serie A: il merito è (tutto) di Ranieri (Di sabato 15 agosto 2020) La Sampdoria si salva con quattro giornate d’anticipo e rende onore a Claudio Ranieri: è tutto merito del tecnico blucerchiato La Sampdoria si è salvata con quattro giornate di anticipo rispetto alla conclusione della Serie A 2019/20, un risultato incredibile se consideriamo il pessimo inizio dei blucerchiati e le difficoltà dovute all’emergenza Coronavirus. Il merito è tutto di Claudio Ranieri, che in pochi mesi ha saputo riequilibrare uno spogliatoio spaesato sia mentalmente sia tatticamente, riordinando i pezzi e concedendosi alle cose semplici. Gli ingredienti della ricetta sono due: semplicità, appunto, e saggezza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: Serie A | Sampdoria vs Juve Stabia - Easy_Branches : RT @EasySoccerNews: Serie A | Sampdoria vs Juve Stabia - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: Serie A | Sampdoria vs Juve Stabia - EasySoccerNews : Serie A | Sampdoria vs Juve Stabia - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: Partita | Serie A TIM | Piemonte (Juventus) VS Sampdoria | FIFA 20 -